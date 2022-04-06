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В Хакасии мужчина забил гостя до смерти и выкинул его тело под забор

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Красноярск
12:25 6 Апреля 2022
хакасия, убийство
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В Хакасии мужчина забил гостя до смерти и выкинул его тело под забор.

Инцидент произошёл 1 апреля в Ширинском районе. Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета, потерпевший выпивал в компании знакомых и затеял ссору с одним из приятелей. Хозяйка дома попросила его уйти, а когда мужчина отказался, то позвала своего родственника. 

Злоумышленник прибыл в дом к родственнице и в ходе конфликта несколько раз ударил гостя по голове руками, ногами и деревянным поленом. Тело убитого он вынес на улицу и оставил около забора.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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