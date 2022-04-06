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Красноярец нашёл 2 кг наркотиков в лесу и попался полицейским

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Красноярск
10:15 6 Апреля 2022
красноярск, наркотики, полиция
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Красноярец нашёл 2 кг наркотиков, гуляя вдоль леса, а затем попался полицейским. 

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, 21-летний парень шел по лесополосе вдоль дороги в Октябрьском районе. Его заметил экипаж ДПС, остановил и поинтересовался о причинах, которые привели молодого человека в лес. Мужчина ответил, что идет домой, но правоохранители заметили, что тот начал нервничать. После этого задержанный сбросил свой рюкзак и попытался убежать.

На место вызвали следственную группу. В рюкзаке нашли несколько полиэтиленовых свертков с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это – синтетический наркотик общей массой более 1,9 кг.

Было возбуждено по статье 228 УК РФ. Красноярцу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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