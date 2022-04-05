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Воришка-сластёна из Ачинска отправился в колонию на 2 года 6 месяцев

Главная Происшествия
Красноярск
16:45 5 Апреля 2022
в красноярском крае, ачинск, суд
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Воришку сладостей из Ачинска наказали сроков в 2 года 6 месяцев в колонии общего режима. 

Напомним, что в начале года осужденный проник в павильон, где похитил сладостей на сумму 55 тысяч рублей. Подозреваемого удалось задержать в течение нескольких часов. 

На допросе ранее судимый 21-летний ачинец рассказал, что проходил мимо павильона и заметил, что у витрины нет части стекла. Ночью он вернулся и совершил кражу. Часть он хотел продать, а часть – съесть.

Материалы дела рассматривал Ачинский городской суд.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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