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В Красноярском крае юрисконсульт пойдёт под суд за мошенничество

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Красноярск
15:55 5 Апреля 2022
в красноярском крае, мошенничество
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В Красноярском крае юрисконсульт пойдёт под суд за мошенничество. 

В прокуратуре рассказали, что с 2019 по 2020 годы подсудимая работала в «Краснотуранском районном многоотраслевом производственном предприятии жилищно-коммунального хозяйства». Она придумала, как похитить у организации 4,9 млн. рублей. Для этого она оформляла фиктивные договоры об оказании гражданами различных информационных и консультационных услуг.

В декабре 2020 года врачи диагностировали у неё рак. Женщине срочно понадобились деньги на лечение. До января 2021 года подозреваемая убедила 7 человек передать деньги на общую сумму более 5,4 млн рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. Общая сумма причиненного ею ущерба превысила 10 млн рублей. Чтобы взыскать сумму ущерба на имущество женщины наложили арест. 

Уголовное дело направлено в Краснотуранский районный суд Красноярского края для рассмотрения по существу.

Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова

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