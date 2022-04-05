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За неуплату налогов директор организации из Красноярска предстанет перед судом

Главная Происшествия
Красноярск
14:45 5 Апреля 2022
красноярск, суд
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Директор красноярского ООО «КЭС-Инжиниринг» предстанет перед судом за неуплату налогов и взносов, а также сокрытии имущества организации. 

По версии следствия, в декабре 2020 года руководитель, зная о наличии долгов по налогам и взносам у организации на сумму более 5 миллионов рублей,  уступил своему кредитору право требования дебиторской задолженности на сумму около 3 миллионов рублей. Этот шаг не позволил налоговому органу произвести взыскание за счет денежных средств и имущества организации.

Было возбуждено уголовное дело по статье 199.2 УК РФ. В ходе следствия обвиняемый просил заменить уголовное наказание денежным штрафом.

Учитывая, что подозреваемый впервые совершил преступление небольшой тяжести, признал свою вину и возместил вред, следователи направили материалы дела в суд с ходатайством о его прекращении и назначении ему судебного штрафа.

Фото: © РИА Новости / Андрей Старостин

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