В Канске мужчина застрелил коллегу по автосервису.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, сообщение об обнаружении тела 49-летнего мужчины поступило с улицы Окружной. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Вскоре был найден и подозреваемый – 32-летний коллега убитого.

По версии следствия, 2 апреля в помещении СТО он на почве разногласий произвел в 49-летнего мужчину не менее четырех выстрелов, причинив ему ранения в области спины, живота и конечностей. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, убийца вывез тело на окраину Канска.

Мужчина задержан, ему уже предъявлено обвинение, мерой пресечения стало заключение его под стражу.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов