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В Бурятии возник первый за сезон рукотворный лесной пожар

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Красноярск
20:00 4 Апреля 2022
бурятия, лесные пожары
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В Бурятии впервые за сезон по вине человека загорелся лес. Площадь пожара небольшая, всего 0,10 га. 

Как сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства, причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Возгорание произошло в Закаменском районе. На месте работает 41 пожарный.

Пожароопасный сезон в Бурятии длится с апреля по октябрь. На это время инспекторы переходят от профилактических мероприятий к круглосуточному мониторингу лесных пожаров, без праздников и выходных.

«Организованы мониторинг за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами, дежурство пунктов диспетчерского управления и ответственных работников лесничеств в выходные и праздничные дни», — отметили в ведомстве.

Благодаря своевременной реакции, площадь лесных пожаров в регионе по сравнению с 2020 годом снизилась в 50 раз, количество – почти в четыре раза.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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