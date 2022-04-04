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В Красноярске будут судить вуайериста

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Красноярск
18:30 4 Апреля 2022
красноярск, суд
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Красноярка жила в квартире с 12 октября по 11 ноября 2021 года. Всё это время камера записывала подробности её жизни и передавала их через интернет на телефон и компьютер мужчины. Всё продолжалось до тех пор, пока квартирантка случайно не нашла камеру вентиляционной шахте.

«В ходе следствия обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении», – рассказали в ГСУ СК по краю.

Мужчину обвиняют в преступлении по статьям 137 и 138.1 УК РФ. Санкции предусматривают наказание на срок от 2 до 4 лет лишения свободы. Уголовное дело вместе направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: © РИА Новости / Андрей Старостин

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