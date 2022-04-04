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Молодой красноярец убил своего соседа и 14 лет скрывался от правосудия

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Красноярск
17:15 4 Апреля 2022
красноярск, убийство
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Молодой красноярец убил своего соседа и 14 лет скрывался от правосудия. 

По данным следствия, убийство произошло в 2007 году. 66-летний погибший пригласил к себе 24-летнего малознакомого парня. Вместе они распивали спиртные напитки. В какой-то момент подозреваемый обвинил пенсионера в непристойном обвинении. Началась ссора, в ходе которой злоумышленник нанес мужчине множественные удары колюще-режущим предметом. От полученных травм мужчина умер на месте.

Убийца сбежал, но позже вернулся, чтобы скрыть следы преступления. Он поджег дачу погибшего. Его тело обнаружила дочь. 

Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Сразу личность преступника установить не удалось. Недавно улики вновь изучили криминалисты. В январе 2021 года полицейские задержали злоумышленника на территории Красноярска.

Преступник во всём сознался. 38-летнему красноярцу предъявили обвинения в убийстве. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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