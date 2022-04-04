Жительница Ачинска купила больше килограмма героина для перепродажи.

Как рассказали в ФСБ России по краю, женщину задержали в 2021 году. Во время спецоперации сотрудники ведомства нашли у подозреваемой наркотическое вещество в чёрном полиэтиленовом пакете. Стражи порядка установили, что запрещенное вещество женщина купила для дальнейшей перепродажи.

Было возбуждено уголовное дело статье 228.1 УК РФ. Ачинский городской суд признал ачинку виновной и назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков