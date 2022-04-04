В Минусинске вынесли приговор банде, заставлявшей бедняков брать кредиты.

По версии следствия, с ноября 2018 года по февраль 2019 подсудимые убеждали людей с низкой социальной ответственностью брать кредиты. Они снабжали их поддельными документами, инструктировали и организовывали обращения в банки. В результате они заработали больше 760 тысяч рублей.

Свою вину мужчины признали лишь частично. По приговору суда двое участников ОПГ получили по 3,5 и 4,5 года лишения свободы, организатор проведёт в колонии общего режима 6 лет. Соучастники получили наказания в виде условных сроков от 1,2 до 2 лет. Гражданские иски, заявленные представителями потерпевших, удовлетворены в полном объёме.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: © Sputnik / Табылды Кадырбеков