Житель Курагинского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве сотрудника полиции

Житель Курагинского района попал на скамью подсудимых за убийство полицейского. Трагедия произошла в декабре 2021 года.

По данным следствия, подозреваемый пришёл в квартиру дома в посёлке Большая Ирба, где проживал помощник участкового. Злоумышленник считал, что его бывшая жена поддерживает общение с потерпевшим. При себе у него был охотничий нож, которым он ударил сотрудника полиции. От полученных повреждений полицейский скончался на месте.

Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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