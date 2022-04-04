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В Красноярске перед судом предстанут производители фальшивой водки

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Красноярск
11:30 4 Апреля 2022
красноярск, алкоголь, полиция
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В Красноярске перед судом предстанут производители фальшивой водки. 

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по краю установили, что двое красноярцев организовали подпольный цех по производству алкоголя в одном из гаражей Советского района. Оперативники обнаружили и изъяли 3220 бутылок поддельной водки различных марок.

Злоумышленники смешивали проточную воду и спирт в баке, разливали по бутылкам, наклеивали этикетки и сбывали через павильоны. Всего известно о восьми магазинах, где стражи правопорядка изъяли 232 бутылки объёмом 0,5 литра.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в Центральный районный суд города для рассмотрения по существу.

Фото: © РИА Новости / Андрей Старостин

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