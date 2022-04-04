Две молодые красноярки украли 1 миллион 720 тысяч рублей у пенсионерки. Женщина имела статус «Ребёнок войны».

Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, в январе в дежурную часть обратилась 87-летняя жительница Красноярска с заявлением о краже. Потерпевшая рассказала, что неизвестные девушки похитили у неё крупную сумму денег. За несколько часов до их визита ей позвонила «сотрудница банка», и сообщила о якобы проводимой деноминации денежных средств. Аферистка пояснила, что все имеющиеся у пенсионерки деньги необходимо обменять. Однако, старушка не растерялась и ответила, что знает о случаях мошенничества, и в ближайшее время сама посетит банк, чтобы удостовериться.

В этот момент ей в дверь позвонили. На пороге стояли две девушки с коробкой конфет и хлебом, представившиеся соцработниками. Гостьи сообщили, что их направил банк для обмена купюр. Вместе с потерпевшей они пересчитали наличные, собрали в пакет и собирались уйти, но недоверчивая пенсионерка настояла, что пойдёт в банк лично. Тогда одна из воровок попросила стакан воды, а вторая в этот момент незаметно подменила пакеты. Факт кражи выяснился уже после ухода «гостей».

Оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками ФСБ задержали злоумышленниц в тот же день. Ими оказались ранее не судимые 22 и 23-летние жительницы Московской и Владимирской области. В дальнейшем выяснилось, что на счету у задержанных уже есть две неудачные попытки краж в Красноярске. Кроме того, одна из девушек проходит по аналогичным уголовным делам в Вологодской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Все похищенные деньги вернули потерпевшей.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова