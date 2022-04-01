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В Красноярском крае задержали автомобилиста с поддельными водительскими документами.

Главная Происшествия
Красноярск
18:00 1 Апреля 2022
в красноярском крае, гибдд
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В Уярском районе задержали автомобилиста с поддельными водительскими документами. 

Как сообщила пресс-служба краевого МВД, автомобиль ВАЗ-21061 был остановлен экипажем дорожно-патрульной службы для проверки документов. Их подлинность вызвала сомнения у стражей правопорядка. Проверка по базам данных показала, что водительские права числятся за жителем Красноярска. 

Водитель признался, что купил водительское удостоверение в интернете за 46 тысяч рублей. Обучение в автошколе он не проходил.

Возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года. Кроме того, он должен заплатить штраф по статье 2.7 КоАП РФ.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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