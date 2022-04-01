Гражданин Монголии пытался тайно провезти в Бурятию 50 тысяч долларов

В Улан-Удэ задержали мужчину, который пытался провести в багаже 50 тысяч долларов. Как рассказали в пресс-службе Бурятской таможни, рейс прибыл в аэропорт «Байкал» из Монголии.

Мужчина выбрал «зелёный» коридор при прохождении таможенного контроля, не указав, что имеет при себе крупную сумму. Во время досмотра рентгеном 5 пачек с купюрами нашли.

«Гражданин Монголии заявил, что не знал о необходимости декларирования и прохождения через «красный коридор», – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что с начала года задекларировали в эквиваленте долларов США почти 1,5 млн. на ввоз и 3,8 млн. на вывоз. Напомним, что со 2 марта 2022 года в соответствии с указом Президента вывозить из России суммы, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США, нельзя. Это ограничение не распространяется на вывозимые рубли, однако их придётся всё равно декларировать.

Фото: © Пресс-служба Бурятской таможни