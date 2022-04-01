В Красноярском крае для сирот купили 6 аварийных квартир

Сотрудница администрации Манского района Красноярского края купили для сирот 6 аварийных квартир.

По версии следствия, в декабре 2013 года женщина руководила конкурсной комиссией по покупке жилья для сирот. Она допустила к участию предпринимателя, который продавал 6 квартир в селе Шалинское. Все помещения были непригодны к эксплуатации. Годом позже здания предоставили выпускникам детских домов в социальный найм.

«Строительно-техническая экспертиза показала, что дома были низкого качества, а имеющиеся дефекты (плесень, сырость, грибок, отслоение отделочных покрытий, промерзания) создавали угрозу здоровью граждан», — пояснили в следственном управлении СК РФ.

Ущерб составил более 6,9 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ. Сотрудница администрация свою вину не признала. Окончательную точку в этом деле поставит суд.

Фото: © krk.sledcom.ru