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В Красноярском крае для сирот купили 6 аварийных квартир

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Красноярск
15:10 1 Апреля 2022
в красноярском крае, сироты, жилье
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Сотрудница администрации Манского района Красноярского края купили для сирот 6 аварийных квартир.

По версии следствия, в декабре 2013 года женщина руководила конкурсной комиссией по покупке жилья для сирот. Она допустила к участию предпринимателя, который продавал 6 квартир в селе Шалинское. Все помещения были непригодны к эксплуатации. Годом позже здания предоставили выпускникам детских домов в социальный найм.

«Строительно-техническая экспертиза показала, что дома были низкого качества, а имеющиеся дефекты (плесень, сырость, грибок, отслоение отделочных покрытий, промерзания) создавали угрозу здоровью граждан», — пояснили в следственном управлении СК РФ. 

Ущерб составил более 6,9 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ. Сотрудница администрация свою вину не признала. Окончательную точку в этом деле поставит суд.

Фото: © krk.sledcom.ru

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