В Лесосибирске закрыли нелегальное покерное казино. Как сообщает СК РФ, его создали три местных жителя в марте 2021 года. Мужчина сняли в аренду помещение, установили профессиональный стол, купили карты и фишки, после чего начали привлекать клиентов. Обязанности в преступном предприятии они распределили между собой.

Незаконную игровую деятельность пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Лесосибирску. На допросе мужчины признали свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье 171.2 УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства преступления.