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В Лесосибирске закрыли нелегальное покерное казино

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Красноярск
19:00 31 Января 2022
в красноярском крае, полиция
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Лесосибирске закрыли нелегальное покерное казино. Как сообщает СК РФ, его создали три местных жителя в марте 2021 года. Мужчина сняли в аренду помещение, установили профессиональный стол, купили карты и фишки, после чего начали привлекать клиентов. Обязанности в преступном предприятии они распределили между собой.

Незаконную игровую деятельность пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Лесосибирску. На допросе мужчины признали свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье 171.2 УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

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