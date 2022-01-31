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Бывший заместитель главы Новокузнецка расчленил свою жену и несколько месяцев вёл её соцсети

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Красноярск
18:30 31 Января 2022
кузбасс, преступление
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Бывший заместитель главы Новокузнецка расчленил свою жену и несколько месяцев вёл её соцсети. Как сообщает телеграмм-канал «Борус», 10 января он заявил в полицию Москвы о пропаже супруги. К слову, последние несколько лет Александр Попов занимал должность в структуре Московского метрополитена.

В заявлении было сказано, что женщина в августе улетела в Дубай, после чего выходила на связь исключительно в инстаграме. По словам Попова, 14 декабря жена связалась с ним и сообщила, что находится в ЮАР и лежит в госпитале с коронавирусом. Однако, правоохранители выяснили, что она не покидала границ РФ, а её телефоны всегда были при муже. Родственники и друзья поведали, что в последние месяцы замечали странное поведение Ксении Поповой в соцсетях.

В итоге муж сознался в убийстве. В явке с повинной он написал, что бил жену в ходе ссоры, несколько дней расчленял тело и выбрасывал его части в реку. Водолазы проверили указанное место, но ничего не нашли. После Попов начал отрицать вину, ссылаясь на 51 статью, запрещающую свидетельствовать против себя. 

Суд заключил Попова под стражу на два месяца. Расследование дела продолжается.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

 
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