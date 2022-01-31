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Срочник из Красноярска был застрелен в подмосковной военной части

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Красноярск
16:48 31 Января 2022
армия, гибель, красноярск, солдат
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Солдат срочной службы родом из Красноярска был застрелен в одной из воинских частей в Подмосковья, сообщает Life. 

Как сказано в сообщении пресс-службы Западного военного округа, гибель произошла в результате неосторожного обращения с оружием. 50-летний прапорщик, находясь в комнате хранения оружия, случайно выстрелил в голову 25-летнему солдату. На месте гибели военнослужащего в работает комиссия. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

В телеграмм-каналах сообщают, что перед службой погибший солдат закончил магистратуру СФУ по направлению «экология и природопользование», а также написал несколько научных работ.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

 
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