Срочник из Красноярска был застрелен в подмосковной военной части

Солдат срочной службы родом из Красноярска был застрелен в одной из воинских частей в Подмосковья, сообщает Life.

Как сказано в сообщении пресс-службы Западного военного округа, гибель произошла в результате неосторожного обращения с оружием. 50-летний прапорщик, находясь в комнате хранения оружия, случайно выстрелил в голову 25-летнему солдату. На месте гибели военнослужащего в работает комиссия. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

В телеграмм-каналах сообщают, что перед службой погибший солдат закончил магистратуру СФУ по направлению «экология и природопользование», а также написал несколько научных работ.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев