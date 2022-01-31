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В Красноярском крае глава села подписал неверные документы о строительстве дороги и отравился под суд

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Красноярск
15:25 31 Января 2022
в красноярском крае, таймыр, преступление
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В Красноярском крае передали в суд дело главы одного из сёл Таймыра. По версии следователей СК РФ, администрация поселка Носок заключила контракт с коммерческой компанией на подготовку временной дороги. Сумма контракта составила 5,6 млн. рублей. Закончить работы нужно было к 31 августа. Фирмой-подрядчиком руководили знакомые главы поселения.

В срок работы закончены не были, но документы приёма работы и справка об их стоимости всё равно были подписаны. В итоге, деньги были перечислены на счета фирмы. Ущерб составил 4,6 млн рублей.

Прокуратура обнаружила нарушения, а Следственный комитет возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ. На время следствия главу поселения отстранили от работы.

Материалы дела направлены в Дудинский районный суд для рассмотрения. Уголовные дела в отношении руководителей фирмы уже находятся в судебном производстве

Фото: © .РИА Новости / Андрей Старостин

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