В красноярском Академгородке мужчина забил железной палкой подругу

Красноярец жестоко избил свою подругу железной палкой, из-за чего она умерла, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Всё произошло в Академгородке. Ночью 27-летний мужчина пришёл в квартиру, где 29-летняя потерпевшая находилась в компании знакомых. Мужчине это не понравилось, поэтому он нанес сожительнице множественные удары по голове, телу, рукам и ногам. После они вместе уехали к себе домой. Через несколько дней, преступник отвёз пострадавшую в больницу. Врачам он сказал, что женщина получила травмы на улице.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, девушка скончалась от полученных травм. Мужчину задержались. Во время допроса он признался в содеянном. Следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

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