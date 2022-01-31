Красноярка обвиняется в мошенничестве при покупке смартфона

В Красноярске 18-летняя жительница города подозревается в мошенничестве при покупке смартфона. Девушка договорилась с продавцом о встрече, осмотрела гаджет, после чего стороны договорились об оплате. Девушка показала потерпевшему скриншот перевода на его имя.

Мужчина не проверил баланс счета и отдал гаджет, а когда понял, что его обманули, то обратился в полицию. Сотрудники ведомства выяснили, что преступление совершила ранее не судимая жительница Красноярска. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Девушке грозит наказание до 5 лет лишения свободы. Ущерб потерпевшему был полностью возмещён.

Дело передано в суд Свердловского района.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков