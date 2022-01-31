На жительницу Ачинска возбудили уголовное дело из-за контрабанды таблеток для похудения

Красноярская таможня перекрыла канал контрабанды таблеток для похудения из Республики Казахстан. Изъят 1,3 кг сибутрамина, заказанного жительницей Ачинска. Таблетки женщина планировала реализовать.

При обыске в квартире у подозреваемой также нашли препараты для похудения.

Сибутрамин- запрещен в большинстве стран мира. Данное сильнодействующее вещество провоцирует наркотическую зависимость как от приема экстези или амфетамина. Красноярская таможня возбудила в отношении женщины уголовное дела по статьям 226.1 и 234 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.