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Гибель детей на пожаре в Норильске привела к возбуждению уголовного дела

Главная Происшествия
Красноярск
10:35 30 Января 2022
уголовное, дети, погибшие, пожар, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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По факту гибели детей на пожаре в Норильске возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

О возбуждении уголовного дела сообщили в главном следственном управлении (ГСУ) СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия. В его рамках будут проведаны судебно-медицинские экспертизы, которые определят причины смерти детей, и пожарно-техническая экспертиза для выявления причины пожара.

Как писали Sibnovosti.ru, днем 29 января загорелась квартира в одном из домов на ул. Бауманской. При тушении пожара были найдены тела двух мальчиков в возрасте трех и пяти лет.

«Старший ребенок обнаружен на балконе квартиры с признаками отравления продуктами горения», - сообщили в ГСУ.

Он был доставлен в больницу.

По предварительным данным прокуратуры Красноярского края, причиной возгорания могла стала неисправность электропроводки.

Фото: © главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия

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