Гибель детей на пожаре в Норильске привела к возбуждению уголовного дела

По факту гибели детей на пожаре в Норильске возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

О возбуждении уголовного дела сообщили в главном следственном управлении (ГСУ) СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия. В его рамках будут проведаны судебно-медицинские экспертизы, которые определят причины смерти детей, и пожарно-техническая экспертиза для выявления причины пожара.

Как писали Sibnovosti.ru, днем 29 января загорелась квартира в одном из домов на ул. Бауманской. При тушении пожара были найдены тела двух мальчиков в возрасте трех и пяти лет.

«Старший ребенок обнаружен на балконе квартиры с признаками отравления продуктами горения», - сообщили в ГСУ.

Он был доставлен в больницу.

По предварительным данным прокуратуры Красноярского края, причиной возгорания могла стала неисправность электропроводки.

Фото: © главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия