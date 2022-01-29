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В Норильске при пожаре в квартире жилого дома погибли дети

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Красноярск
21:05 29 Января 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, норильск
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29 января в 15:00 загорелась квартира в микрорайоне Талнах по улице Бауманская. По информации МЧС, пожар был локализован в 16:02 на площади 12 кв.м, а ликвидировали пожар в 16:32.

В Норильске при пожаре в квартире жилого дома погибли дети

В результате пожара есть погибшие и пострадавший. Погибли мальчики – 3 и 5 лет. Подростку 15-ти лет оказана медицинская помощь. Всего при тушении пожара работало 23 специалиста и 9 единиц спецтехники. В краевой прокуратуре добавили, что родители погибших детей были на работе во время инцидента.

В Норильске при пожаре в квартире жилого дома погибли дети

Причина возгорания в квартире на севере Красноярского края устанавливается.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю.

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