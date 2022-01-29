В Норильске при пожаре в квартире жилого дома погибли дети

29 января в 15:00 загорелась квартира в микрорайоне Талнах по улице Бауманская. По информации МЧС, пожар был локализован в 16:02 на площади 12 кв.м, а ликвидировали пожар в 16:32.

В результате пожара есть погибшие и пострадавший. Погибли мальчики – 3 и 5 лет. Подростку 15-ти лет оказана медицинская помощь. Всего при тушении пожара работало 23 специалиста и 9 единиц спецтехники. В краевой прокуратуре добавили, что родители погибших детей были на работе во время инцидента.

Причина возгорания в квартире на севере Красноярского края устанавливается.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю.