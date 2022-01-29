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В Красноярском крае прошедшей ночью погибли люди в пожаре

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Красноярск
15:00 29 Января 2022
пожар, в красноярском крае, общество, происшествия, мчс
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Инцидент произошёл в поселке Стрелка Красноярского края. Ночью с 28 января на 29 января произошел пожар в одноэтажном брусовом доме. Во время приезда экстренных служб на место происшествия дом уже охватило пламя.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, площадь пожара составила 104 кв. м. Во время разбора завалов после тушения пожара обнаружили тела трех погибших. Сейчас выясняют причины возгорания.

На тушение пожара выезжало 24 специалиста и 8 единиц спецтехники, из них — от МЧС России 12 человек личного состава и 4 единицы техники.

Фотография: © пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю

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