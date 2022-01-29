Прокуратура Красноярского края намерена взыскать средства со сбившей 8-летнего мальчика женщины

Краевая прокуратура хочет обратиться в суд для взыскания средств в качестве возмещения морального вреда ребенку, которого сбили на улице Телевизорная в середине января.

В пресс-службе прокуратуры края пишут, что в ведомстве собирают документы для отправки в суд данного иска.

Напомним, что 50-летняя женщина на BMW в алкогольном опьянении сбила 8-летнего мальчика. Ребёнок получил травмы и доставлен в медицинское учреждение. Было установлено, что женщина ехала по проезду со стороны переулка Телевизорный в сторону проспекта Свободный. Автомобиль наехал на бордюрный камень и вылетел на тротуар, по которому шёл ребёнок. На месте было проведено освидетельствование водителя, прибор показал 1,02 мг/л. Женщина с результатами не согласилась, но от прохождения медицинского освидетельствования отказалась.

Фото: пресс-служба ГИБДД