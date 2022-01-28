В Красноярске ищут мошенниц, укравших у 95-летнего пенсионера 530 тысяч рублей

Полиция Красноярского края ищет мошенников, укравших у 95-летнего пенсионера 530 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Накануне три неизвестных женщины сообщили пожилому мужчине 1927 года рождения ложную информацию о необходимости переписи серий и номеров купюр, имеющихся в наличии у пенсионера. Красноярец поверил им и дал переписать банкноты. Воспользовавшись этим, мошенница подменила их на фальшивые.

Вероятные приметы мошенниц: одной из них на вид 30-40 лет, двум другим – 35-45 лет; среднего роста, среднего телосложения. Если вам известно местонахождение подозреваемых или вы пострадали от действий данных женщин, позвоните в полицию по телефонам 249-06-09 либо 02.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков