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Житель Красноярска предстанет перед судом за езду с поддельным водительским удостоверением

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Красноярск
15:28 28 Января 2022
красноярск, полиция
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Житель Красноярска пойдёт под суд за езду с поддельными водительскими правами. 

Водителя задержали при проверке документов. Сотрудники ГИБДД заметили на них следы подделки. Мужчину отстранили от управления транспортным средством и доставили в отдел полиции для более тщательной проверки. Сотрудники полиции установили, что права мужчина заказал у незнакомого человека за 7 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ. Ранее мужчина был лишен прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Материалы уголовного дела с обвинительным актом направлены в Ленинский районный суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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