Красноярские подростки на глазах у полиции попытались разрисовать стену здания

В Красноярске подростки пытались разукрасить здание маркером на глазах полицейских. Теперь их ждёт штраф и постановка на учёт, сообщили в пресс-службе полиции.

Вандалов 13 и 14 лет заметили во время патрулирования и доставили в отдел полиции. Сейчас материалы проверки в отношении школьников передали в комиссию по делам несовершеннолетних администрации Центрального района. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от 500 до 2 000 рублей. С родителями подростков проведут профилактическую беседу.

Напомним, что недавно вандалы разукрасили несколько домов в центре города, включая отреставрированное здание КрасГАУ.

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