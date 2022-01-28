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Красноярские подростки на глазах у полиции попытались разрисовать стену здания

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Красноярск
15:15 28 Января 2022
красноярск, вандализм
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В Красноярске подростки пытались разукрасить здание маркером на глазах полицейских. Теперь их ждёт штраф и постановка на учёт, сообщили  в пресс-службе полиции.

Вандалов 13 и 14 лет заметили во время патрулирования и доставили в отдел полиции. Сейчас материалы проверки в отношении школьников передали в комиссию по делам несовершеннолетних администрации Центрального района. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от 500 до 2 000 рублей. С родителями подростков проведут профилактическую беседу.

Напомним, что недавно вандалы разукрасили несколько домов в центре города, включая отреставрированное здание КрасГАУ.

Фото: © instagram.com/krs_raion_c/

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