В Хакасии директор фирмы, производящей алкоголь, скрыл от государства почти 4 млрд. рублей

В Хакасии директор фирмы, производящей алкоголь, задержан за уклонение от налогов. По данным следствия, за три года он скрыл от государства почти 4 млрд. рублей. Мужчина вписывал в налоговые декларации ложные сведения о суммах акцизов и взымаемых налогах. Также он создал схему сокрытия выручки от продажи неучтённых слабоалкогольных напитков.

Нарушения раскрыли специалисты хакасского управления ФСБ при помощи коллег из УЭБиПК МВД России по республике Хакасия и УФНС России по Республике Хакасия. Возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов