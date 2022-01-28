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В Хакасии директор фирмы, производящей алкоголь, скрыл от государства почти 4 млрд. рублей

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Красноярск
14:50 28 Января 2022
хакасия, налоги, преступление
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В Хакасии директор фирмы, производящей алкоголь, задержан за уклонение от налогов. По данным следствия, за три года он скрыл от государства почти 4 млрд. рублей. Мужчина вписывал в налоговые декларации ложные сведения о суммах акцизов и взымаемых налогах. Также он создал схему сокрытия выручки от продажи неучтённых слабоалкогольных напитков.

Нарушения раскрыли специалисты хакасского управления ФСБ при помощи коллег из УЭБиПК МВД России по республике Хакасия и УФНС России по Республике Хакасия. Возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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