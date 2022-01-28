В Красноярском крае осудили на три года организатора наркопритона

В Красноярском крае жителя Шушенского района осудили за организацию наркопритона. Суд установил, что в декабре 2020 мужчина предоставлял наркозависимым жителям посёлка Шушенское жилое помещение. В нём наркоманы употребляли запрещённые вещества, о чём владелец знал.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, деятельность притона пресечена, рассказали в прокуратуре.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 232 УК РФ. Суд назначил ему 3 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: © РИА Новости / Андрей Старостин