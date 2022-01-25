В Ачинске поймали воришку сладостей. Один из предпринимателей города сообщил в полицию о том, что неизвестный, повредил входную дверь и похитил в одном из павильонов кондитерские изделия на сумму около 40 тысяч рублей.

На место прибыли оперативники вместе со служебно-розыскной собакой. Пёс, обнюхав место преступления, быстро взял след злоумышленника и полицейских за собой.

Воришкой оказался ранее судимый за имущественные преступления 21-летний ачинец. Ночью он проник в павильон и похитил с прилавка все, что смог унести. Дома он выгрузил похищенное из взятых с собой мешка и рюкзака, после чего вернулся в магазин и вновь загрузил их сладостями. В квартире у преступника нашли всё похищенное и изъяли.

Следовали возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: ©