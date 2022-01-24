В Якутске мужчина задушил напавшую на него собаку

В Якутске, на улице Автодорожной, стая бродячих псов напала на мужчину. Одна из собак вцепилась пострадавшему в ногу.

Местный житель начал отбиваться и в процессе задушил животное. Как сообщает Sakhaday, мужчина не хотел убивать собаку, просто сильно испугался и не рассчитал силы.

Напомним, что 22 января в забайкальском селе Домна собаки загрызли семилетнюю девочку. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ. СКР выступит с инициативой изменить законодательство, регулирующее обращение с животными.

Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов