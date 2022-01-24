24 января
Красноярск
77.36
 
€ 87.59
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Якутске мужчина задушил напавшую на него собаку

Главная Происшествия
Красноярск
18:35 24 Января 2022
якутия, нападение
версия для печати Ico_print

В Якутске, на улице Автодорожной, стая бродячих псов напала на мужчину. Одна из собак вцепилась пострадавшему в ногу. 

Местный житель начал отбиваться и в процессе задушил животное. Как сообщает Sakhaday, мужчина не хотел убивать собаку, просто сильно испугался и не рассчитал силы.

Напомним, что 22 января в забайкальском селе Домна собаки загрызли семилетнюю девочку. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ. СКР выступит с инициативой изменить законодательство, регулирующее обращение с животными.

Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: По улицам Канска бегал мужчина с топором и двумя ножами

По улицам Канска бегал мужчина с топором и двумя ножами

24 Января 2022 г.
К слову, всё произошло на улице Эйдемана, где убили семью из четырех человек
Новости Красноярска: На правом берегу Красноярска горит шиномонтаж

На правом берегу Красноярска горит шиномонтаж

24 Января 2022 г.
На место выехали 3 машины и 10 пожарных
Новости Красноярска: В Курагино украли бульдозер за 27 млн. рублей

В Курагино украли бульдозер за 27 млн. рублей

24 Января 2022 г.
Его сдали на металлолом
Новости Красноярска: В Красноярске водитель протаранил столб, бросил раненного пассажира и сбежал

В Красноярске водитель протаранил столб, бросил раненного пассажира и сбежал

23 Января 2022 г.
Очевидцы утверждают, что он был пьян
Новости Красноярска: Житель Емельяновского района от скуки написал заявление в полицию о вымышленном ограблении

Житель Емельяновского района от скуки написал заявление в полицию о вымышленном ограблении

23 Января 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: Под Омском неизвестный убил отца, мать и 10-летнего ребёнка

Под Омском неизвестный убил отца, мать и 10-летнего ребёнка

22 Января 2022 г.
Еще двое детей сумели сбежать
Новости компаний
24/01
На Красноярский цементный завод поступил погрузчик нового поколения
19/01
Первым из красноярских вузов Университет Решетнёва открыл уникальную образовательную площадку «Точка кипения»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Часть украденных в ачинском отделении Альфа-банка денег могла осесть в нелегальном казино

Часть украденных в ачинском отделении Альфа-банка денег могла осесть в нелегальном казино

20 Января 2022 г.
Об этом рассказал муж подозреваемой
Новости Красноярска: Школы и детские сады эвакуируют по всему Красноярскому краю

Школы и детские сады эвакуируют по всему Красноярскому краю

19 Января 2022 г.
Кроме того, людей выводят из здания городского автовокзала
Новости Красноярска: Дочь погибших родителей и ее друг подозреваются в убийстве семьи в Омской области

Дочь погибших родителей и ее друг подозреваются в убийстве семьи в Омской области

24 Января 2022 г.
Подростки задержаны
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru