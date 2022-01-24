В Курагино украли бульдозер за 27 млн. рублей

В Курагино мужчина украл бульдозер и сдал его на металлолом. За продажу он получил 200 000 рублей. Похищенная техника стоила 27 млн. рублей.

Заявление о пропаже поступило от руководителя строительной организаций. Он сообщил, что неизвестные похитили с территории стройки спецтехнику. Вычислить преступников удалось по камерам фото фиксации установленных по маршруту автодороги Курагино – Абакан. На них был заснят прицеп, перевозящий похищенный бульдозер.

Сотрудники уголовного розыска быстро задержали подозреваемого 1977 года рождения. Мужчина написал явку с повинной и дал признательные показания. В них он рассказал, что заметил в лесном массиве заброшенный и частично разобранный бульдозер. Мужчина похитил трактор и сдал его в пункт приёма металлолома, а полученный деньги потратил на личные нужды. Сотрудники полиции изъяли похищенный бульдозер и в ближайшее время вернут его владельцу.

В отношении злоумышленника следователями возбуждено уголовное дело статье 158 УК РФ. Мужчине грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.