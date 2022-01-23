В Красноярске водитель протаранил столб, бросил раненного пассажира и сбежал

На правобережье пьяный мужчина врезался столб и сбежал, оставив машину, где находился раненный пассажир. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 22 января на улице Семафорной.

Водитель автомобиля Volvo не справился с управлением и протаранил столб. После аварии он сбежал с места происшествия, хотя в салоне остался пассажир, которому требовалась медицинская помощь.

Очевидцы позвонили в скорую и раненного пассажира госпитализировали. Виновника аварии разыскивают правоохранители.

Фото:©ЧП Красноярск/ВКонтакте