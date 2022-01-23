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В Красноярске водитель протаранил столб, бросил раненного пассажира и сбежал

Главная Происшествия
Красноярск
14:00 23 Января 2022
общество, происшествия, красноярск, дтп
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На правобережье пьяный мужчина врезался столб и сбежал, оставив машину, где находился раненный пассажир. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 22 января на улице Семафорной. 

Водитель автомобиля Volvo не справился с управлением и протаранил столб. После аварии он сбежал с места происшествия, хотя в салоне остался пассажир, которому требовалась медицинская помощь.

Очевидцы позвонили в скорую и раненного пассажира госпитализировали. Виновника аварии разыскивают правоохранители.

Фото:©ЧП Красноярск/ВКонтакте

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