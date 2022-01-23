23 января
Красноярск
погода -18 °C
76.69
 
€ 86.91
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Житель Емельяновского района от скуки написал заявление в полицию о вымышленном ограблении

Главная Происшествия
Красноярск
10:28 23 Января 2022
общество, происшествия, красноярск
версия для печати Ico_print

В Солонцах молодой мужчина заскучал настолько, что решил написать заявление в полицию об ограблении. 21-летний парень рассказал, что якобы неизвестный ударил его по лицу, после чего он потерял сознание, а когда пришел в себя, то обнаружил пропажу барсетки. По словам молодого человека, в похищенной сумке находились влажные салфетки, четыре тысячи рублей и наушники.

Как сообщается на сайте МВД  по региону, в ходе расследования выяснилось, что заявление о преступлении является вымышленным. Оказалось, что мужчина просто заскучал и придумал историю об ограблении. И хотя его предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, он все равно сообщил сотрудникам недостоверную информацию.

Теперь парень сам стал фигурантом уголовного дела. За заведомо ложный донос ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Фото:© РИА Новости / Наталья Селиверстова

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Под Омском неизвестный убил отца, мать и 10-летнего ребёнка

Под Омском неизвестный убил отца, мать и 10-летнего ребёнка

22 Января 2022 г.
Еще двое детей сумели сбежать
Новости Красноярска: В Красноярске двоих подростков, рассылавших сообщения о минировании, отправили в СИЗО

В Красноярске двоих подростков, рассылавших сообщения о минировании, отправили в СИЗО

22 Января 2022 г.
О задержании стало известно 21 января
Новости Красноярска: В Красноярске водитель ВАЗа сбил девушку

В Красноярске водитель ВАЗа сбил девушку

22 Января 2022 г.
Её отвезли в больницу
Новости Красноярска: Из-за 100 рублей житель Шарыпово напал на девушку и ударил её ножом

Из-за 100 рублей житель Шарыпово напал на девушку и ударил её ножом

22 Января 2022 г.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Новости Красноярска: В Красноярске 36-мужчина украл у 63-летней возлюбленной 250 тысяч рублей

В Красноярске 36-мужчина украл у 63-летней возлюбленной 250 тысяч рублей

22 Января 2022 г.
Между преступником и жертвой были романтические отношения
Новости Красноярска: В Красноярске 9-летний школьник перебегал дорогу на «красный» и попал под колёса KIA

В Красноярске 9-летний школьник перебегал дорогу на «красный» и попал под колёса KIA

21 Января 2022 г.
По данным ГИБДД, в 2021 году около 2 тысяч детей нарушили правила ПДД
Новости компаний
19/01
Первым из красноярских вузов Университет Решетнёва открыл уникальную образовательную площадку «Точка кипения»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске отменили оправдательный приговор криминальному авторитету Косте Канскому

В Красноярске отменили оправдательный приговор криминальному авторитету Косте Канскому

20 Января 2022 г.
В сентябре 2021 года присяжные признали его вину недоказанной
Новости Красноярска: Детские сады и школы Красноярска переводят на дистанционку из-за сообщений о минировании

Детские сады и школы Красноярска переводят на дистанционку из-за сообщений о минировании

19 Января 2022 г.
«Проспект мира» опубликовал текст второго сообщения от Back Bull'а
Новости Красноярска: В Красноярске задержали школьников, рассылающих письма о минировании объектов: всё было ради шутки

В Красноярске задержали школьников, рассылающих письма о минировании объектов: всё было ради шутки

21 Января 2022 г.
Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru