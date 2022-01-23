Житель Емельяновского района от скуки написал заявление в полицию о вымышленном ограблении

В Солонцах молодой мужчина заскучал настолько, что решил написать заявление в полицию об ограблении. 21-летний парень рассказал, что якобы неизвестный ударил его по лицу, после чего он потерял сознание, а когда пришел в себя, то обнаружил пропажу барсетки. По словам молодого человека, в похищенной сумке находились влажные салфетки, четыре тысячи рублей и наушники.

Как сообщается на сайте МВД по региону, в ходе расследования выяснилось, что заявление о преступлении является вымышленным. Оказалось, что мужчина просто заскучал и придумал историю об ограблении. И хотя его предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, он все равно сообщил сотрудникам недостоверную информацию.

Теперь парень сам стал фигурантом уголовного дела. За заведомо ложный донос ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Фото:© РИА Новости / Наталья Селиверстова