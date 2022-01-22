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В Красноярске двоих подростков, рассылавших сообщения о минировании, отправили в СИЗО

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Красноярск
17:30 22 Января 2022
красноярск, сизо
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Двух подростков, рассылавших сообщения о минирования в учреждения по всему Красноярскому краю, отправили в СИЗО. Об этом сообщает Красноярский краевой суд.

О задержании стало известно 21 января. Сообщается, что письма на электронную почту школ и детских садов ради шутки. Как пишут телеграм-каналы, все задержанные учатся в 11 классе школы № 8. Ребята будут под стражей до 23 февраля. Возбуждено уголовное дело о «Заведомо ложное сообщение о терроризме».

Напомним, что эвакуации школ из-за сообщений о минировании прошли по всему Красноярскому краю. Неизвестный рассылал на электронную почту образовательных учреждений сообщение о взрывном устройстве и требовал 2 млн. евро. Учебный процесс нарушался постоянными эвакуациями школьников. Все сообщения оказались ложными.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

 

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