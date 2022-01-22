В Красноярске 36-мужчина украл у 63-летней возлюбленной 250 тысяч рублей

В Красноярске 36-летний мужчина украл у 63-летней жительницы 250 тысяч рублей.

Пенсионерка обратилась в полицию и рассказала, что познакомилась с мужчиной в июне 2021 года в одном из кафе. Воришка начал оказывать ей знаки внимания и предложил проводить до дома. В дальнейшем они стали жить вместе.

Спустя некоторое время женщина обнаружила, что из плательного шкафа пропали деньги. Она пыталась связаться с избранником, но тот не отвечал. Следователи выяснили, что преступник ранее был судим, в ом числе и за квартирные кражи.

В отношении альфонса возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь его ждет суд.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости