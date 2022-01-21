В Красноярске 9-летний школьник перебегал дорогу на «красный» и попал под колёса KIA

В Красноярске школьник нарушил правила и попал под колёса автомобиля, сообщили в пресс-службе ГИБДД.
ДТП произошло в Октябрьском районе. 9-летний мальчик перебегал регулируемый пешеходный переход на «красный», когда на него наехал автомобиль KIA. Школьник получил лёгкие травмы.
В госавтоинспекции напомнили, что подобные ситуации случаются нередко. По данным ГИБДД, в 2021 году около 2 тысяч детей нарушили правила ПДД. Чаще всего нарушения происходят по дороге в школу или обратно. Родителей просят ежедневно напоминать своим чадам о необходимости быть внимательными вблизи проезжей части, научить детей концентрировать своё внимание на возможных опасностях и проработать безопасные маршруты до дома.
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков