В Красноярске 9-летний школьник перебегал дорогу на «красный» и попал под колёса KIA

В Красноярске школьник нарушил правила и попал под колёса автомобиля, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

ДТП произошло в Октябрьском районе. 9-летний мальчик перебегал регулируемый пешеходный переход на «красный», когда на него наехал автомобиль KIA. Школьник получил лёгкие травмы.

В госавтоинспекции напомнили, что подобные ситуации случаются нередко. По данным ГИБДД, в 2021 году около 2 тысяч детей нарушили правила ПДД. Чаще всего нарушения происходят по дороге в школу или обратно. Родителей просят ежедневно напоминать своим чадам о необходимости быть внимательными вблизи проезжей части, научить детей концентрировать своё внимание на возможных опасностях и проработать безопасные маршруты до дома.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков