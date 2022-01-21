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В Красноярском крае директора школы оплачивал штрафы из бюджета учреждения

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Красноярск
16:05 21 Января 2022
в красноярском крае, скр
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В Красноярском крае директор одной из школ Партизанского района оплатил штрафы за нарушений в сфере охраны труда из бюджета учреждения, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Следствие установило, что с 2020 по 2021 годы обвиняемый превысил должностные полномочия и указал главному бухгалтеру отдела образования районной администрации направить часть денег из бюджета школы на уплату четырёх штрафов.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 285 УК РФ. Директору грозит до 4 лет лишения свободы. Ущерб школе был возмещён в полном объёме. Материалы дела направлены в Партизанский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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