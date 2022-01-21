В Красноярске охранник украл имущество начальницы из офиса и получил условный срок

В Красноярске закончилось расследование о краже имущества в одном из офисов города, сообщает пресс-служба краевого МВД.

Заявление поступило от арендатора помещения в одном из офисных зданий Ленинского района. Женщина рассказала, что недавно продала квартиру, а посуду и предметы интерьера перевезла на временное хранение в офис, откуда они и пропали.

Виновником оказался 44-летний охранник. Следователи установили, что работник частной охранной организации, во время ночного дежурства, вывез из здания собственность красноярки к себе в гараж. Мужчина был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

Рассмотрев материалы дела, Ленинский районный суд приговорил мужчину к наказанию в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно. Часть похищенного удалось вернуть законной владелице.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова