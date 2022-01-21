Правоохранители изъяли у жителя Красноярска изъяли 6,5 кг гашиша, кокаина, метамфетамина, мефедрона и экстази, сообщает пресс-служба краевого МВД.

Установлено, что подозреваемый забирал из тайников крупные партии наркотиков, а затем фасовал их для продажи в виде «закладок». Дома у мужчины нашли запрещенные вещества, упакованные в полимерные пакеты, а также материалы для упаковки и электронные весы. Задержание преступника происходило при поддержке отряда специального назначения «Гром».

В дальнейшем, ещё одну партию «синтетики» и гашиша нашли Свердловском районе Красноярска, а также в лесах у посёлка Овсянка и в Емельяновском районе края.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30 и 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы. Фигурант арестован.