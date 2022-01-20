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Часть украденных в ачинском отделении Альфа-банка денег могла осесть в нелегальном казино

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Красноярск
14:51 20 Января 2022
ачинск, красноярск, расследование
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Стало известно о судьбе части денег, украденных из ачинского отделения Альфа-банка. По информации с телеграм-канала «Ачинский набат», 10 миллионов могли осесть в нелегальном казино города.

По неофициальной информации, подозреваемая в краже кассирша Анна Григорьева понемногу крала деньги, а её муж забирал украденные средства. Об этом рассказал Денис Григорьев на допросе у следователей. Сообщается, что он назвал адреса игорных заведений. В пресс-службе МВД от комментариев отказались, аргументируя это интересами следствия.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали о том, что 30-летняя Анна Григорьева похитила из офиса "Альфа-банка" в Ачинске 15 млн рублей, 49,5 тыс. долларов и 49,2 тыс. евро, после чего исчезла. 8 декабря краевая полиция опубликовала ориентировку на пропавшую женщину, а накануне, 14 декабря, Григорьева сама явилась в правоохранительные органы.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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