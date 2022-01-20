В Красноярске задержали мужчину, который гулял по городу с игрушечным автоматом

В Красноярске бдительный горожанин сообщил в полицию о гуляющем с автоматом мужчине. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД края, оружие оказалось небоевым.

Мужчину нашли и доставили в отдел полиции для разбирательства. Оружие оказалось страйкбольным автоматом.

Напомним, что недавно в одно из городских отделений почты пришёл мужчина с настоящим огнестрельным оружием. Один из посетителей сумел его обезвредить. За это 32-летний врач-психиатр Дмитрий Бараксанов получил награду от руководства МУ МВД России «Красноярское» и управления федеральной почтовой связи Красноярского края.