В Красноярске ищут педофила, надругавшегося над 7-летней девочкой

В Красноярске продолжаются поиски педофила, надругавшегося над 7-летней девочкой. Следственный комитет Красноярского края и Республики Хакасия разместил видео с подозреваемым.

По данным следствия, 12 января мужчина проследовал за маленькой девочкой в подъезд дома на улице Новгородской, где совершил с ней «иные действия сексуального характера».

Установить личность подозреваемого пока не удалось. Красноярцев просят приглядеться к видео, вдруг мужчина окажется знаком. Сообщить о своих подозрениях можно по телефонам 8 (391) 227-06-45 или 102.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков