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В Красноярске ищут педофила, надругавшегося над 7-летней девочкой

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Красноярск
09:19 20 Января 2022
скр, красноярск, педофил, розыск, видео
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В Красноярске продолжаются поиски педофила, надругавшегося над 7-летней девочкой. Следственный комитет Красноярского края и Республики Хакасия разместил видео с подозреваемым. 

По данным следствия, 12 января мужчина проследовал за маленькой девочкой в подъезд дома на улице Новгородской, где совершил с ней «иные действия сексуального характера».

Установить личность подозреваемого пока не удалось. Красноярцев просят приглядеться к видео, вдруг мужчина окажется знаком. Сообщить о своих подозрениях можно по телефонам 8 (391) 227-06-45 или 102.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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