Детские сады и школы Красноярска не будут отправлять на дистанционку

Детские сады и школы Красноярска продолжат работать в обычном режиме, сообщает управление главное образования края.

Напомним, что эвакуации идут по всему Красноярскому краю. Так, сообщения поступают из Железногорска и Норильска. Также школы эвакуировали в селе Новая Солянка Рыбинского района, в посёлках Балахта, Минино, Дрокино и в Козульке. Неизвестный рассылает на электронную почту образовательных учреждений сообщение о минировании и требует за прекращение 2 млн. евро. Учебный процесс нарушается постоянными эвакуациями школьников. Все сообщения, по данным на 18 января, оказались ложными.

Правительство Красноярского края объявило, что больше эвакуации проводится не будут. С 18 января все школы взяты под охрану Росгвардии. Детские сады обследовали с привлечением служебных собак.

Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк