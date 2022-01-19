В Емельяновском районе полицейские по горячим следам раскрыли кражу металлических труб

Полиция Красноярского края раскрыла кражу металлических труб в Емельяновском районе.

В дежурную часть обратился 57-летний житель Красноярска и сообщил, что неизвестные украли металлические трубы с территории стройки. Ущерб составил 80 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Березовского района. Злоумышленник взял в аренду грузовик с краном-манипулятором, отправился на участок к потерпевшему и похитил трубы. Похищенное он планировал продать, но реализовать до конца задуманное не успел.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. Воришке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Мерой пресечения ему избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Похищенное вернули владельцу.