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В Емельяновском районе полицейские по горячим следам раскрыли кражу металлических труб

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Красноярск
14:20 19 Января 2022
кража, в красноярском крае, полиция
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Полиция Красноярского края раскрыла кражу металлических труб в Емельяновском районе.

В дежурную часть обратился 57-летний житель Красноярска и сообщил, что неизвестные украли металлические трубы с территории стройки. Ущерб составил 80 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Березовского района. Злоумышленник взял в аренду грузовик с краном-манипулятором, отправился на участок к потерпевшему и похитил трубы. Похищенное он планировал продать, но реализовать до конца задуманное не успел. 

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. Воришке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Мерой пресечения ему избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Похищенное вернули владельцу.

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