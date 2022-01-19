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В Красноярске ряд школ и садиков переводят на дистанционку

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Красноярск
13:55 19 Января 2022
эвакуация, красноярск, школы
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В Красноярском крае несколько красноярских школ и детских садов переводят на дистанционное обучение. Это связано с постоянными сообщениями о минировании.

К слову, «Проспект мира» опубликовал текст второго сообщения от Back Bull'а. В нём злоумышленник возмущается тем, что его требования не выполнили.

«Ну что ж... сегодня будет играть? Хорошо. Мины находятся в детских садах, школах. Также я заминировал церкви, 2 Автовокзала (Восточный и Междугородний). И жд вокзал, злобино. Вы не выполнили моих требований вчера. Сегодня будет продолжать, как и обещал. Жизни я вам не дам. Насчёт того, что вы думаете, если проверите школу и всё... А вдруг кто-то из детишек пронёс "конфетку"? Думайте сами. Если вы не хотите человеческих жертв, то эвакуируйте все здания, иначе жертв не избежать. Я доберусь до вас и ваших детей», – говорится в сообщении. Орфография сохранена. 

Напомним, что эвакуации идут по всему Красноярскому краю. Так, сообщения поступают из Железногорска и Норильска. Также школы эвакуировали в селе Новая Солянка Рыбинского района, в посёлках Балахта, Минино, Дрокино и в Козульке. Неизвестный рассылает на электронную почту образовательных учреждений сообщение о минировании и требует за прекращение 2 млн. евро. Учебный процесс нарушается постоянными эвакуациями школьников. Все сообщения, по данным на 18 января, оказались ложными.

Правительство Красноярского края объявило, что больше эвакуации проводится не будут. С 18 января все школы взяты под охрану Росгвардии, а религиозные учреждения проверены в связи с Крещением и охраняются полицией.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

 

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